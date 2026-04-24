Omarsdottir: "Avrei voluto segnare di più. Una delusione la sconfitta con la Juve"

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Al termine della sosta per le nazionali, la Fiorentina Femminile di Pinones Arce, fresco di rinnovo fino al 2028, è pronta a tornare in campo contro la Ternana. In vista di questa l'attaccante norvegese, Iris Omarsdottir, ha parlato ai canali ufficiali viola. Queste le sue parole: "La mia vita fiorentina è molto semplice, ma davvero piacevole. Mi sono abituata alle persone, al loro calore e al clima. La mia famiglia e i miei amici sono davvero gelosi, perché sanno che qui da febbraio è estate. Per me questa è l'estate. Il tempo ora è come l'estate in Norvegia. Anche il traffico è qualcosa di piuttosto diverso, ma come ha detto anche mia sorella, in un certo senso mi si addice, perché forse sono un po' aggressiva. Probabilmente faticherò ad abituarmi al traffico. Certo, ero molto felice della convocazione con la nazionale norvegese. Per me è stato un onore essere con gli U23.

È stato molto eccitante, anche un po' più stressante giocare con la prima squadra, ma è stato bello. Mi ha dato una spinta di fiducia e mi ha dato molta motivazione per continuare e sperare di ottenerne un'altra. È stato davvero interessante. Sì, ovviamente è stato deludente perdere contro la Juventus, perché sento che abbiamo fatto una buona partita e abbiamo disputato buone partite contro di loro, ma è come se mancasse un pezzo. È stato deludente, ma abbiamo ancora altre partite da giocare in questa stagione. Penso che tutti siano davvero motivati a ottenere il maggior numero di punti possibile e penso che continuando così si possano ottenere punti, giocare un buon calcio e continuando a credere in questo progetto. Credo che questa sia la cosa fondamentale che dobbiamo avere insieme. È sempre difficile giocare in trasferta contro squadre che sono affamate di punti. Penso che anche il nostro gruppo e i nostri giocatori siano affamati, in senso positivo, perché vogliamo davvero concludere la stagione nel migliore modo possibile. Avrei voluto contribuire di più con gol e assist, perché credo che abbiamo perso troppi punti contro squadre che potevamo battere".