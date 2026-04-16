Vittoria Di Gregorio: "Un sogno essere a Firenze, punto alla prima squadra"

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Classe 2008, la calciatrice della Fiorentina Femminile Vittoria Di Gregorio si è raccontata ai canali ufficiali del club per la rubrica "Orgoglio & Identità": “Sono arrivata qui ad agosto dell’anno scorso, venivo da Napoli e ho trovato un ambiente completamente diverso. Anche a livello di tattica e palestra. Ho notato tanto queste differenze, ma me l’aspettavo che il primo anno sarebbe stato duro. Dal secondo anno ho iniziato a giocare ed è andato bene rispetto allo scorso. Ho avuto la fortuna di essere con le ragazze della Primavera per due settimane, ci sono stati dei passi in avanti”.

Come interagisce coi suoi familiari?

“Ho un bellissimo rapporto con tutti, sono una parte fondamentale della mia vita. Hanno fatto tanti sacrifici per me. La distanza la sento, ma per fortuna esistono i telefoni e ci sentiamo tutti i giorni. Noi del convitto scendiamo a Natale per dieci giorni, che è un tempo breve e infatti non è semplice ripartire. Da gennaio il tempo passa più in fretta”.

C’è modo di fare amicizia al convitto del Viola Park?

“Certo, penso sia il sogno di tutti a quest’età vivere con i propri amici. Ma c’è anche da dire che a 17 non è facile gestire le proprie emozioni da sole. Però se trovi le persone giuste è un conforto averle a fianco”.

Perché gioca a calcio?

“Perché la mia vita altrimenti non avrebbe senso. È un aspetto fondamentale”.

Quando ha creduto di farne un lavoro?

“Quando tre anni fa ero stata chiamata in Nazionale, poi avevo già 15 anni e ho capito che dovevo migliorare. Andai via di casa e realizzai che poteva diventare un lavoro”.

Gli infortuni fanno parte del lavoro?

“Certo, è tosto essere qui senza potersi allenare, ma è proprio in questo caso che devi lavorare il doppio. Bisogna essere sempre positivi per viverla al meglio”.

L’ambizione è arrivare in prima squadra.

“Le calciatrici più grandi sono carinissime con noi, allenarsi con loro ti fanno capire cosa ti manca per arrivare lì”.

La direzione è quella giusta?

“Da piccola non pensavo di poter arrivare fin qui, quindi sono molto soddisfatta”.