FirenzeViola Commisso e i tanti elogi a Matarazzo. Ma per la panchina viola non è in corsa

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Nessun intreccio di mercato, nessuna trattativa sotto traccia: le parole del presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso su Pellegrino Matarazzo, allenatore della Real Sociedad fresca vincitrice della Copa del Rey, non aprono scenari per la panchina della Fiorentina ma si fermano a un piano esclusivamente personale. Il numero uno viola - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - ha voluto sottolineare il percorso e le radici del tecnico oggi alla guida del club basco, richiamando l’orgoglio di un italo-americano capace di affermarsi nel calcio europeo e un legame comune con la Columbia University. Un riconoscimento sincero, quindi, ma lontano da qualsiasi valutazione strategica in chiave futura.

Già dieci giorni fa, dopo il successo della formazione spagnola nella finale di Copa del Rey contro l’Atlético Madrid, Commisso sul suo profilo Instagram si era espresso pubblicamente in termini elogiativi verso l’allenatore di origini italiane. Dichiarazioni che avevano acceso qualche interpretazione, ma che ad oggi non trovano riscontri concreti. Allo stato attuale, infatti, il nome del tecnico classe ’77 - protagonista di una stagione in rimonta, con la squadra risalita dalla zona retrocessione fino all’ottavo posto - non rientra nella short list dei candidati per la panchina viola nella prossima stagione che sta aggiornando il ds Paratici. Un attestato di stima, dunque, che resta tale: nessun contatto e nessuna pista di mercato all'orizzonte.