Domani Danimarca-Italdonne, Soncin: "A Copenaghen per cambiare le gerarchie del girone"

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Domani alle ore 15 per la Nazionale Femminile ci sarà un'altra tappa fondamentale nel percorso verso il Mondiale: l’Italia in casa della Danimarca andrà a caccia di una vittoria per raggiungere la vetta del Gruppo 1 e allontanare le insidie dei play-off.

"La pressione c’è così come un profondo senso di responsabilità, che dobbiamo avere sempre quando indossiamo questa maglia", sottolinea Andrea Soncin. “In un girone così corto le gerarchie cambiano di partita in partita. Siamo qui per cambiarle ancora di più: abbiamo l’opportunità di rimettere tutto in gioco fino all’ultimo secondo dell’ultima sfida”. Come? Dimostrando ancora una volta la forza di questo collettivo, unito simbolicamente dal braccialetto rosso regalato dal Ct a calciatrici e staff. “Volevo mandare è un messaggio di forza, coraggio e intensità, fisica e mentale. E anche di protezione: ognuna di loro deve sempre sentire il supporto delle compagne”.

L’obiettivo del gruppo è trarre insegnamento dal passato, senza lasciare però spazio ai rimpianti, per continuare a dimostrare la propria crescita. “È proprio questo - prosegue Soncin - il ruolo e il lavoro dell’allenatore. Fare l’equilibrista tra l’esigenza nella vittoria e la tolleranza nei momenti difficili. Ora mi trovo a gestire l’euforia di un grande risultato, ma la maturità raggiunta da queste ragazze fa sì che il compito sia semplice. Sono loro che hanno fatto diventare facile l’incontro con la Serbia. Mi stanno trasmettendo tanta energia, c’è grande convinzione e lo si percepisce anche dal tono di voce che sta usando Cecilia”. Già, perché accanto a Soncin a rispondere alle domande dei giornalisti c’è Salvai, che con tono deciso, accompagnato però dalla sua proverbiale compostezza ed eleganza, aggiunge: “Vincere aiuta a vincere e sicuramente domani ci porteremo dietro l’energia dell’ultima gara”.