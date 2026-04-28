FirenzeViola Tornano Gosens e Parisi, dubbi su Kean e Piccoli. Infortuni, il punto verso Roma

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A meno di sette giorni da Roma-Fiorentina, in casa viola c'è ancora un gruppo folto di giocatori da recuperare. Con più di una settimana intera a disposizione tra una gara e l'altra, Paolo Vanoli e il suo staff stanno sfruttando ogni giorno per ottimizzare il rientro in gruppo di tutti gli infortunati. Motivo per cui in questi due giorni liberi concessi dopo la gara col Sassuolo, tutti gli indisponibili di domenica scorsa hanno lavorato al Viola Park, oggi anche con doppia seduta. La squadra, invece, riprenderà con gli allenamenti verso la sfida della Capitale a partire da domattina.

Parisi e Gosens prossimi al rientro. Balbo da gestire

Dopo il lavoro di stamani aumentano ancor di più le già ottime sensazioni su Fabiano Parisi e Robin Gosens, che quasi sicuramente torneranno disponibili per il match dell'Olimpico. L'ex Empoli sta finendo di smaltire l'edema osseo con cui convive dalla botta presa nella partita contro l'Inter, mentre il tedesco è uscito per precauzione a Lecce riscontrando un fastidio muscolare di lieve entità. Col Sassuolo sono rimasti fuori per precauzione, ma dal prossimo turno di campionato la fascia sinistra vedrà ricomporsi il suo tandem di riferimento. Una buona novità anche considerando lo stato fisico di Luis Balbo, uscito acciaccato dalla partita contro i neroverdi e da monitorare in questi giorni. Anche il classe 2006, stamani, ha lavorato con gli infortunati e le sue condizioni restano da seguire giorno per giorno, nonostante non si tratti di problemi gravi.

Terapie e cure per Kean, Piccoli e Fortini

Meno ottimismo e piedi più a terra invece per il comparto attaccanti, dove vige la linea del profilo basso e del controllo giorno per giorno. La situazione più delicata resta quella di Moise Kean: il centravanti ha svolto doppia seduta di terapie tra stamani e il primo pomeriggio, il problema resta quello legato alla tibia e sul suo conto non ci sono previsioni in merito a un ipotetico rientro. Meno pesante ma con la stessa supervisione va avanti il recupero di Roberto Piccoli, ancora a mezzo servizio dopo il risentimento all'adduttore sinistro della scorsa settimana. Infine, prosegue l'iter di ripristino di Niccolò Fortini, che tra problemi alla schiena e sindrome retto-adduttoria continua a non vedere il campo. Da capire se lo rivedrà entro la fine della stagione.