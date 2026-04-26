Alle 18 in campo la Fiorentina femminile contro la Ternana: le formazioni

Alle 18 in campo la Fiorentina femminile contro la Ternana: le formazioniFirenzeViola.it
Oggi alle 17:15Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Alle 18 scende in campo la Fiorentina femminile di mister Pinones-Arce, fresco di rinnovo, contro la Ternana. Una partita che mette in palio punti importanti soprattutto per le umbre che sono in piena lotta salvezza e rischiano la retrocessione. Le viola però vorranno arrivare al meglio ai playoff e con una vittoria tornerebbe al quinto posto in classifica.

FIORENTINA (3-4-3): Fiskestran; Faerge, Filangeri, Van der Zanden; Catena, Cherubini, Bonfantini, Johansens; Janogy, Omarsdottir, Bredgaard. 