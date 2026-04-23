Ufficiale Fiorentina Femminile, Pinones-Arce prolunga il contratto in Viola fino al 2028

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La Fiorentina, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha comunicato il prolungamento del contratto dell'allenatore della prima squadra femminile, Pablo Piñones-Arce. L'allenatore svedese, che questa sera sarà ospite della trasmissione "L'altra metà della Viola" in onda su Radio FirenzeViola alle 20:00, ha firmato con il club viola un accordo fino al 30 giugno 2028. Questo il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’incarico di Allenatore della Prima Squadra Femminile a Pablo Piñones-Arce. Il tecnico svedese, alla guida della Fiorentina da questa stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Le sue parole alla firma: “Desidero ringraziare in primis la Famiglia Commisso e la dirigenza viola che crede, ha creduto e continua a credere in me. Condivido la visione del club e gli obiettivi che si è posto nel settore femminile, sono convinto di poter essere la persona giusta per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. In questa stagione abbiamo già portato avanti alcuni cambiamenti che ci hanno indirizzato nella giusta direzione. Il lavoro però è appena iniziato, dobbiamo proseguire su questo cammino, con un senso di identità e di impegno che deve caratterizzarci”.

Il commento del DS Simone Mazzoncini: “Abbiamo deciso di rinnovare l’accordo con Mister Pinones Arce per dare continuità al nostro progetto. All’inizio della scorsa stagione il club ha preso la decisione di puntare su un profilo estero, con metodologia e mentalità differente. L’obiettivo è quello di costruire un progetto di ampio respiro, a cui serve tempo e lavoro. Durante questa stagione abbiamo visto un indirizzo positivo, c’è stata qualche innegabile battuta d’arresto ma visti i tanti cambiamenti era da considerare nell’ambito di una costruzione a lungo termine. Vogliamo dare continuità al lavoro svolto per poter sviluppare le idee e la visione che il club ha per la squadra femminile.

Un aspetto fondamentale che voglio sottolineare è il fil rouge che dall’Academy arriva fino alla prima squadra. Abbiamo inserito due ragazze giovani in rosa e Mister Pinones Arce punta molto allo sviluppo del nostro settore giovanile: questa è una pietra miliare su cui costruire il futuro”.



Buon lavoro Mister!!"