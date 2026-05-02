Fiorentina femminile alla prova del Como, Pinones Arce: "Ci siamo parlati"

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L'allenatore della Fiorentina femminile Pablo Pinones-Arce, fresco di rinnovo con il club viola, si prepara alla partita contro il Como Women per chiudere al meglio la stagione. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club gigliato: "Come squadra abbiamo parlato di quanto accaduto con la Ternana e credo che ci sono sicuramente tanti aspetti da migliorare, per esempio quando perdiamo il pallone anche se non siamo sotto pressione, prendendo delle decisioni che non erano il meglio per noi. Su questo abbiamo lavorato in settimana. La mentalità giusta, al 100%. Noi avremmo bisogno di tutte.

Adesso siamo in una situazione dove bisogna essere al massimo e questo ho chiesto alle ragazze. Tutte le giocatrici sono importanti per noi, il calcio è una questione di squadra. Dobbiamo essere pronti a prenderci delle responsabilità per la squadra. Sono sicuro che avremo una squadra molto forte sul campo".