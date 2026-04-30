Faerge: "Stiamo dando il massimo e vogliamo vincere. Spero di segnare"

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In vista della partita di campionato contro il Como Women, Emma Faerge, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina della sua crescita personale in Italia e delle ultime cruciali partite di campionato: "Sono migliorata molto con il nuovo mister e sono stata molto contenta per la fiducia che ho ricevuto da lui. Vedo come un punto di forza poter giocare in tutti i ruoli in difesa. Sono molto contenta per il minutaggio in campo, ma è anche stimolante provare a giocare in nuove posizioni, così puoi anche vedere come puoi aiutare i tuoi compagni di squadra. E stato un periodo un po' difficile. Non abbiamo trovato stabilità, ma naturalmente stiamo cercando di concludere in un buon modo, quindi daremo il massimo in particolare nella prossima partita contro il Como.

Stiamo dando il massimo e vogliamo vincere, quindi ovviamente vogliamo finire nel miglior modo possibile. Dobbiamo essere pronte dal primo minuto, anche con la testa. Dobbiamo dare tutto mostrare alla gente quanto bene possiamo giocare. Sì, è divertente avere segnato contro il Como in entrambe le occasioni, ma sarebbe divertente segnare un altro gol. Non vedo l'ora di giocare e spero di fare davvero bene".