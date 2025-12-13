Mercato di gennaio, budget controllato: occhio alla situazione di Comuzzo

vedi letture

La disponibilità economica della Fiorentina in vista del mercato di gennaio non sarà grande e quindi Goretti si dovrà ingegnare. Come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, il club viola non rischia il blocco delle operazioni, ma dovrà comunque contenere le spese, salvo l’arrivo di un’offerta particolarmente elevata che permetta di aumentare il budget a disposizione.

All’interno della rosa ci sono giocatori considerati incedibili, come Moise Kean, e altri la cui partenza non è da escludere qualora dovessero arrivare proposte vantaggiose. Tra i nomi più attenzionati in vista del mercato invernale c’è quello di Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 era stato a un passo dal Napoli lo scorso gennaio, prima del no del presidente Rocco Commisso a un’offerta da 30 milioni più bonus.

In estate si era fatto avanti anche l’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi, ma in quel caso era stato lo stesso giocatore a respingere la destinazione. Da segnalare, inoltre, il tentativo dell’Atalanta, che aveva messo sul tavolo 25 milioni, proposta declinata dalla Fiorentina. Nelle prossime settimane sono attese riflessioni approfondite sul futuro di Comuzzo, che potrebbe tornare al centro dei rumors del mercato invernale.