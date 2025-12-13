FirenzeViola Il ritorno del "soldato" Kouame fa sorridere Vanoli: a gennaio resterà?

Chi l'avrebbe mai detto. In una Fiorentina in crisi mistica da inizio stagione, la scintilla (o il "click" come ha detto Vanoli) lo potrebbe davvero aver dato Christian Kouame, coniglio dal cilindro pescato dai viola in un momento sportivamente drammatico. Già, perché è inutile nascondere che se l'attaccante ivoriano non fosse stato infortunato, la scorsa estate avrebbe detto addio definitivamente a Firenze, città nella quale era arrivato con tante speranze nel primo vero mercato dell'era Commisso nel gennaio 2020 senza però mai sbocciare del tutto, pur riuscendo a ritagliarsi un ruolo importante soprattutto con Italiano in panchina che addirittura lo definì il primo "soldato" che si sarebbe portato in guerra.

Perché Kouame può diventare fondamentale

Sia chiaro, l'esordio stagionale con il Sassuolo e i 25 minuti contro la Dinamo non hanno proprio mostrato un Kouame in forma smagliante - cosa normale visto il ritorno dall'infortunio al crociato - ma la sua sola presenza ha sbloccato degli spazi che hanno fatto emergere le qualità di Kean e soprattutto di Gudmundsson. Per questo Vanoli può sorridere del ritorno di Kouame (che in ogni caso contro l'Hellas dovrebbe partire dalla panchina): viste le assenze prolungate di Fazzini e Gosens (il primo dovrebbe tornare a disposizione domani), Kouame è tra i pochi calciatori in grado di dare un'opzione in più dal punto di vista tattico.

La situazione contrattuale

Va ricordato che Kouame è tra i calciatori più pagati della rosa, frutto di un rinnovo firmato poco più di un anno fa che lo ha portato a guadagnare 1 milione e 700mila a stagione fino al 2027. Un contratto rinnovato per non perderlo a zero, che fino a qualche giorno fa però si era rivelato un boomerang per la società viola che l'anno scorso lo regalò di fatto in prestito all'Empoli dopo non averlo praticamente mai messo in campo. Ma che oggi potrebbe tornare utile per tirare fuori la Fiorentina dalla melma nella quale si è infilata.