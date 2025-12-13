Fiorentina, sul mercato occhio a Maldini. In difesa Coppola o Becao

Il Corriere Fiorentino fa il punto sui movimenti di mercato della Fiorentina in vista di gennaio. Vanoli ha segnalato la mancanza di un esterno, e tanto più ora che si sono aperte le possibilità del 4-4-2, Goretti è alla ricerca di un giocatore che possa stare sulla fascia. Si spiegano così i ritorni

di fiamma per obiettivi già seguiti come Boga, in rotta con i tifosi del Nizza, o il figlio d’arte Maldini, che finora ha trovato poco spazio nell’Atalanta.

Goretti sta lavorando soprattutto sulla difesa, dove Comuzzo rischia di essere (di nuovo) il pezzo più pregiato della vetrina viola. La sua eventuale partenza consentirebbe al d.s. della Fiorentina di ritoccare la retroguardia e tra i nomi al vaglio ci sono quello del centrale del Brighton Coppola e dell’ex Udinese Becao attualmente al Fenerbahçe.