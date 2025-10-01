Dagli inviati Conference League, le immagini della rifinitura al Franchi del Sigma Olomouc

vedi letture

Domani sera alle 21:00 la Fiorentina affronterà il Sigma Olomouc per la prima giornata del maxi girone di Conference League. Dopo la consueta conferenza stampa della vigilia, in cui oltre al tecnico Janotka ha parlato il difensore Kral, i cechi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi, teatro della sfida di domani tra i viola e i biancazzurri, per l'allenamento di rifinitura. Tre gli assenti in questa seduta, Vasulin, Kliment e Muritala. Tutti e tre attaccanti e tutti e tre infortunati. Di seguito le immagini dell'allenamento: