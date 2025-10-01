Dagli inviati
Conference League, le immagini della rifinitura al Franchi del Sigma Olomouc
Domani sera alle 21:00 la Fiorentina affronterà il Sigma Olomouc per la prima giornata del maxi girone di Conference League. Dopo la consueta conferenza stampa della vigilia, in cui oltre al tecnico Janotka ha parlato il difensore Kral, i cechi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi, teatro della sfida di domani tra i viola e i biancazzurri, per l'allenamento di rifinitura. Tre gli assenti in questa seduta, Vasulin, Kliment e Muritala. Tutti e tre attaccanti e tutti e tre infortunati. Di seguito le immagini dell'allenamento:
Dagli inviatiKrál (Sigma Olomouc): "L'assenza di Kean è una buona notizia. A Firenze per non perdere"
Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?di Lorenzo Di Benedetto
2 Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
3 Pioli: "Conference un obiettivo. Sohm non sta bene per una fascite plantare. Usciremo da questa situazione"
4 Lavori al Franchi: in arrivo le strutture per la nuova Fiesole. Giù le cancellate esterne per far spazio a travi e macchinari
FirenzeViolaMatej Hadas in esclusiva: "Vi racconto il mio Sigma. Non partiamo sconfitti. Emozionante affrontare la Fiorentina, De Gea e Kean sono il top"
Dagli inviatiKrál (Sigma Olomouc): "L'assenza di Kean è una buona notizia. A Firenze per non perdere"
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
