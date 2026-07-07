Non solo Koleosho, pressing su Bakayoko. Il costo è di 20 milioni
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Secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina spera di consegnare a Fabio Grosso un esterno offensivo già per l’inizio del ritiro al Viola Park che inizierà ufficialmente il 12 luglio. In attesa di capire cosa accadrà sul fronte Luca Koleosho la società viola sta guardando anche ad altri nomi, come quello di Johan Bakayoko del Lipsia.
Le possibili cifre
Il classe 2003 potrebbe trovare a Firenze il luogo ideale per il rilancio dopo un'annata complicata, anche perché era chiuso da Diomandé e Nusa. Il belga piace molto e sarebbe in linea con il mercato viola. La richiesta è alta ma giudicata non impossibile perché il cartellino costerebbe 20 milioni di euro.
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Copertina
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
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