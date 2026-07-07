Como cerca un rinforzo sulla fascia e può fare sul serio per Dodo
FirenzeViola.it
Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, si iscrive un nuovo club alla corsa per Dodo. È il Como, che ha manifestato il suo interesse per il terzino brasiliano messo sul mercato dalla Fiorentina in quanto lo stesso classe ’98 vuole cambiare aria. Ma la società non è disposta a cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.
Il Como può fare sul serio
Finora Roma, Napoli e Inter si sono limitate a semplici sondaggi, senza trasformare l'interesse in una trattativa concreta. Il Como, invece, potrebbe presto approfondire il discorso. Il club lariano è infatti alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra e Dodo rappresenta un profilo che piace.
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