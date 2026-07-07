Il Paris FC ha rilanciato per Koleosho, ma lui vuole la Fiorentina
FirenzeViola.it
Come riporta La Gazzetta dello Sport adesso la Fiorentina è pronta a pensare agli esterni d’attacco, con Luca Koleosho che avrebbe dato la priorità ai viola (come vi anticipavamo ieri su FirenzeViola.it). C'è da registrare però sempre l'interesse del Paris Fc, società in cui l'attaccante è stato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.
Il rilancio del Paris Fc
I francesi hanno rilanciato in queste ore con un'offerta al Burnley superiore rispetto agli 11 milioni messi sul piatto dalla Fiorentina nei giorni scorsi, forse proprio per regalare al nuovo tecnico Liam Rosenior un profilo che sarebbe perfetto per il suo gioco. Vedremo come evolverà la vicenda e cosa decideranno di fare, assieme, giocatore e società.
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Copertina
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
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