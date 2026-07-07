Il Paris FC ha rilanciato per Koleosho, ma lui vuole la Fiorentina

vedi letture

Come riporta La Gazzetta dello Sport adesso la Fiorentina è pronta a pensare agli esterni d’attacco, con Luca Koleosho che avrebbe dato la priorità ai viola (come vi anticipavamo ieri su FirenzeViola.it). C'è da registrare però sempre l'interesse del Paris Fc, società in cui l'attaccante è stato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.

Il rilancio del Paris Fc

I francesi hanno rilanciato in queste ore con un'offerta al Burnley superiore rispetto agli 11 milioni messi sul piatto dalla Fiorentina nei giorni scorsi, forse proprio per regalare al nuovo tecnico Liam Rosenior un profilo che sarebbe perfetto per il suo gioco. Vedremo come evolverà la vicenda e cosa decideranno di fare, assieme, giocatore e società.