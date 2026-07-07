Lazio, prestito con diritto per Piccoli. Tuttosport: "Chiesto l'obbligo"

Lazio, prestito con diritto per Piccoli. Tuttosport: "Chiesto l'obbligo"FirenzeViola.it
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Oggi alle 09:12Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina ha messo in conto di poter cedere Roberto Piccoli. Il giocatore nella sua esperienza in maglia viola non ha soddisfatto le aspettative, anche perché alte dopo l'acquisto dal Cagliari per 25 milioni più 2 di bonus. Complice la presenza di Kean come titolare, il classe 2000 non è nemmeno potuto scendere in campo con continuità.

La Lazio forte su Piccoli

Adesso su di lui c'è la Lazio. Claudio Lotito è al lavoro per esaudire le richieste del tecnico biancoceleste Rino Gattuso. Per l’attacco il preferito resta proprio Roberto Piccoli. Secondo quanto scrive Tuttosport è stato proposto un prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, che chiede però l’obbligo. Da capire gli eventuali sviluppi.