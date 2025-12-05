Brutte notizie per la Fiorentina Femminile: si ferma Cherubini

Brutte notizie per la Fiorentina Femminile: si ferma CherubiniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 15:10Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Tegola in casa viola, si ferma Maya Cherubini. La classe 2007, che si era guadagnata la salda titolarità negli undici di Pinones Arce ha riportato un infortunio ai legamenti della caviglia sinistra. Questo il bollettino medico della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Maya Cherubini ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra nel corso della gara disputata con la propria Nazionale contro la Svizzera, in seguito al quale è stata costretta a lasciare il campo anzitempo".