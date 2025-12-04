Social
Fiorentina Femminile in Regione per la mostra sul diritto di voto per le donne
>Le giocatrici della Fiorentina Alice Tortelli e Maria Luisa Filangeri sono state ospiti della Regione Toscana dove hanno fatto un tour privato tra le testimonianze fotografiche dell'archivio Locchi, "In marcia per la libertà" con l'assessore Cristina Manetti.
