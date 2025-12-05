FirenzeViola

Le ultime dal campo: Fortini sta meglio e sarà tra i convocati

Le ultime dal campo: Fortini sta meglio e sarà tra i convocati
L'esterno della Fiorentina Niccolò Fortini è reduce da una brutta influenza tanto che la sua presenza a Reggio Emilia contro il Sassuolo è stata fortemente a rischio. In queste ore sembra però stare meglio e dunque sarà sicuramente nell'elenco dei convocati. Vanoli deciderà poi se metterlo anche in campo, magari in corsa.