Arriva l'ultima sosta delle nazionali: ecco le ragazze gigliate convocate

La Serie A Women si ferma a novembre per l'ultima sosta delle nazionali. Ecco le ragazze gigliate convocate con le nazionali d'appartenenza e i rispettivi impegni che dovranno affrontare, presenti anche le nazionali giovanili:

ITALIA: Agnese Bonfantini, che disputerà la doppia amichevoli e contro gli Stati Uniti

ITALIA U23: Victoria Della Peruta, impegnata nelle amichevoli contro Svezia e Belgio

ITALIA U19: Benedetta Bedini, Maya Cherubini, Emma Lombardi, impegnate nel primo turno di Uefa Elite contro Irlanda del Nord, Bielorussia e Svizzera

DANIMARCA: Emma Faerge, Emma Snerle, che sfideranno in amichevole la Norvegia

BELGIO: Sarah Wijnants, che disputerà l'amichevole con Svizzera e Finlandia

NORVEGIA: Cecilie Fiskerstrand, Emilie Woldvik, che disputeranno l'amichevole contro il Brasile e la Danimarca

OLANDA: Ilse Van Der Zanden, che con la sua Nazionale affronterà in amichevole Portogallo e Sud Corea

SVEZIA: Madelen Janogy, impegnata nella finale per il terzo posto in Nations League contro la Francia

NORVEGIA U23: Oda Johansen, Iris Omarsdottir, che disputeranno le amichevoli con Inghilterra e Portogallo