Grosso in conferenza stampa: "Molto probabilmente giocherà Volpato"

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa in merito al match di Serie A contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e spera di trovarla proprio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove domani alle 15:00 s giocherà la partita. Ecco le parole del tecnico romano riguardo alla possibile presenza di Volpato al posto dell'infortunato Berardi: "Molto probabilmente penso che giocherà Cristian. L'assenza di Berardi riguarda un giocatore fortissimo per noi ma sappiamo quello che è successo, ci è dispiaciuto tantissimo e quindi devi essere bravo a farlo diventare opportunità. Volpato non deve convincermi, sono molto convinto delle qualità che hanno i miei ragazzi, qualcuno ha potenzialità e questo vuol dire che questo potenziale va riempito.

L'obiettivo è fare una bella prestazione a prescindere da quanti errori si commettono. Gli errori ci saranno sempre ma l'importante è il modo con cui si affronta l'errore e non è facile, è avere quella bravura d'insieme, stare dentro la partita". Grosso ha poi aggiunto sul potenziale destino del Sassuolo, come prima squadra a perdere contro la Fiorentina: "Non mi entusiasma paura come termine per chi pratica sport. È fondamentale avere grande rispetto per l'avversario, timore per le caratteristiche dell'avversario, ma questo deve poi stuzzicare le tue caratteristiche per dare il massimo, a prescindere dalla loro ripartenza da quello che si dice fuori su questo, lo sapevamo anche se non fosse stato detto fuori, a noi interessa quello che vogliamo noi sapendo che le partite sono difficili, penso che questa è una squadra che aveva tantissimi punti in più l'anno scorso quasi con gli stessi interpreti, l'importante è fargli trovare di fronte un avversario che ha la stessa fame e la voglia di fare bene".