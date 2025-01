ACF FEMM., Lundin: "Grazie Firenze, per sempre viola"

FirenzeViola.it

© foto di claudia.marrone

Da qualche giorno Karin Lundin è ufficialmente un'ex giocatrice della Fiorentina Femminile. L'attaccante svedese ha salutato sui suoi canali social i tifosi viola: "È ora che saluti la Fiorentina. Ho avuto due anni e mezzo fantastici in questo club. Ho giocato con orgoglio, amore e passione con questa maglia. Sono cresciuta come giocatrice e non ultimo come essere umano. Non è sempre stato facile ma siete diventati una famiglia per me a Firenze. Ho amato giocare per il club e per la città di Firenze. Sono così felice di aver incontrato così tante persone fantastiche e apprezzo ognuno di voi. Voglio ringraziare il club, la squadra medica, gli allenatori e tutte le mie compagne di squadra. Porterò sempre con me i nostri ricordi e sono così grata di essermi fatta degli amici per la vita qui. Mi mancherete! Ci vediamo, il mio cuore sarà sempre viola".

Questo il post pubblicato su Insgram da Lundin: