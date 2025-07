La Fiorentina Femminile vuole fare gruppo e affronta insieme la via degli Dei

La Fiorentina Femminile ha iniziato giovedì la preparazione in vista della nuova stagione, ovviamente senza le atlete impegnate agli Europei. Il nuovo tecnico Pablo Piñones-Arce, per fare gruppo, ha subito sperimentato una bella e faticosa passeggiata nell'Apennino Tosco-Romagnolo da San Piero a Sieve a Tagliaferro, su una parte della Via degli Dei da Bologna a Firenze, come afferma la società stessa in una nota:

"Il mister e lo staff della Fiorentina Women hanno affrontato insieme il suggestivo Cammino degli Dei, un'esperienza di team building immersa nella natura per rafforzare lo spirito di gruppo prima dell’inizio della stagione. Un passo alla volta, verso nuovi traguardi".