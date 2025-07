Social La Erzen saluta la Fiorentina Femminile: "Grazie Firenze, sei stata casa. Lascio con amarezza"

vedi letture

La calciatrice Caja Erzen saluta la Fiorentina Femminile e i tifosi con un bel messaggio su Instagram: "Mia cara Fiorentina, sei stata la mia casa per ben 3 anni, ne abbiamo passate tante ma soprattutto sei stata fino ad ora il mio capitolo più interessante.. Ti ringrazio per tutto ciò che mi hai trasmesso, per tutte le emozioni che mi hai fatto provare, per tutti i successi che insieme alle mie compagne abbiamo festeggiato e per tutti legami che si sono creati, sono sicura che proseguiranno.. Sono grata di aver avuto la possibilità di allenarmi e competere in una delle Città più belle d’Europa. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questi 3 anni..

Un Grazie anche a voi tifosi meravigliosi. Non mi scorderò mai che nelle gioie e nelle difficoltà, nonostante tutto siete sempre stati lì! Ma il calcio è cosi.. chi si ferma é perduto e io non mi fermerò mai! Sono pronta a scrivere un nuovo capitolo!! Ti saluto con un po’ di amarezza.. ma ti auguro tutto ciò che meriti! Ciao Firenze!"