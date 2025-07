Femminile, l'ex viola Sabatino rinnova col Sassuolo: giocherà a 40 anni

Nonostante i 40 anni appena compiuti, Daniela Sabatino non ha intenzione di appendere le scarpette al chiodo e lasciare il calcio giocato. La calciatrice ha rinnovato il rapporto con il Sassuolo, dove ha giocato nel 2019-20 e poi dal 2023 a oggi, e con cui ha messo a segno 31 reti in 83 presenze. Per Sabatino sarà la 21° stagione consecutiva in Serie A dopo quelle con Reggiana (87 reti in 114 presenze), Brescia (207 gol in 250 gare), Milan (20 gol in 27 partite), e Fiorentina (44 gol in 67 gare). Una carriera lunghissima che l’ha vista vincere due Scudetti, quattro Coppa Italia e quattro Supercoppe Italiane.

Queste le parole dopo la firma sul contratto dell'esperta attaccante: “Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato ancora una volta. La ripagherò ogni giorno in campo. Sento di poter ancora dare tanto a questi colori e contribuire alla crescita del gruppo. Ho vissuto emozioni indelebili qui a Sassuolo, uno dei ricordi più belli è sicuramente il primo gol che ho segnato indossando questa maglia. Arrivavo da un periodo personale molto difficile e quella rete contro il Bari è stata una ripartenza umana e sportiva. Citerei inoltre la vittoria della scorsa stagione sull’Inter che ci ha permesso di raggiungere la semifinale di Coppa Italia. Sarà una stagione molto intensa, non vedo l’ora di sentire tutto il supporto dei nostri tifosi.”