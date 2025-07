Italdonne, Cambiaghi: "Contente di aver scritto una pagina di storia. Spagna esperienza importante"

vedi letture

L'attaccante della Nazionale Femminile e della Juventus, Michela Cambiaghi, ha parlato a "Vivo Azzurro Tv" all'indomani della sconfitta indolore con la Spagna che è valsa comunque la qualificazione al turno successivo degli Europei in Svizzera: "Ieri è stata una giornata pazzesca e il risveglio ti fa realizzare la cosa - ha raccontato la giocatrice - Siamo contente. Sappiamo che abbiamo scritto una prima pagina della nostra storia, ma dobbiamo sempre guardare avanti e sappiamo che abbiamo una nuova opportunità. Vogliamo fare il meglio possibile.

La Spagna? E' una grandissima squadra, ma penso che ogni volta che l'affrontiamo si dimostra una prova importante per noi per capire dove possiamo arrivare. Contro di loro così come contro altre squadre sappiamo che possiamo tener testa. Dobbiamo trarre il meglio, sono esperienze importanti per il futuro.

Cosa serve per arrivare fino in fondo? Oltre al cuore e alla grinta, serve più lucidità nello sfruttare le occasioni che ci capiteranno".