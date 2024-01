ZURKOWSKI, Volevo solo Empoli. Viola? Dato tutto ma...

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Intervenuto presso la sala stampa dello stadio Castellani nel giorno della sua seconda presentazione da giocatore dell'Empoli, il fantasista polacco Szymon Zurkowski - autore di tre gol nell'ultimo match di campionato contro il Monza - ha parlato della sua scelta di tornare in Toscana, dopo le avventure alla Fiorentina e la prima in azzurro: “Per me è molto importante essere qui: tutti sanno che volevo tornare già dall'anno scorso. A La Spezia ho vissuto un periodo difficile, qui invece mi sento a casa e aver segnato subito quattro gol è stato bellissimo. Qui mi sono trovato bene fin dal primo giorno, ora che sono tornato conosco già tutto e tutti e questo senz'altro mi aiuta a rendere meglio.

Cosa non ha funzionato alla Fiorentina e nello Spezia? Non so... Io voglio sempre dare tutto, in ogni squadra, ma a volte succede così. Non saprei spiegare bene, non ho capito nemmeno io cosa non funzionasse".