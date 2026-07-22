Vlahovic-Juve, distanza sul rinnovo: la proposta non convince... il padre
La Juventus ha messo sul tavolo le proprie condizioni per il rinnovo di Dusan Vlahovic, ma la distanza con l’entourage dell’attaccante serbo resta ampia. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club bianconero sarebbe disposto a proporre un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, con l’aggiunta di 4-5 milioni di bonus alla firma.
Una proposta che però non soddisfa il padre del giocatore, Milos Vlahovic, che avrebbe avanzato richieste economiche quasi doppie rispetto all’offerta juventina. Al momento, inoltre, non sarebbero arrivate proposte concrete per il classe 2000: il Besiktas avrebbe preso altre direzioni, mentre il Barcellona resta in una fase di valutazione. La situazione, dunque, rimane in stand-by, con la Juventus che deve trovare un punto d’incontro per evitare di arrivare alla scadenza del contratto.
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