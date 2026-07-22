Lafont riparte dalla Turchia: l'ex portiere della Fiorentina lascia il Nantes
Alban Lafont è pronto a una nuova avventura. L'ex portiere della Fiorentina (nella stagione 2018/19) lascerà il Nantes per trasferirsi in Turchia all'Amedspor, club neopromosso in massima serie, che verserà circa un milione di euro per il classe 1999. Arrivato alla Fiorentina nell'estate 2018 dal Tolosa come uno dei giovani portieri più promettenti d'Europa, Lafont ha vissuto una sola stagione in viola, con 38 presenze, prima di tornare in Francia al Nantes. Con i Canarini è poi diventato un protagonista, collezionando 198 gare ufficiali, prima del prestito al Panathinaikos della scorsa stagione.
Ora il trasferimento in Turchia, dopo che il Nantes, retrocesso in Ligue 2, ha scelto di puntare su Maxime Dupé tra i pali. Per Lafont una nuova sfida dopo il lungo capitolo francese.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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