Aquilani e i baby lanciati a Firenze: “Per ricamare serve stoffa: devono essere bravi”

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L’ex centrocampista della Fiorentina e tecnico della Primavera viola Alberto Aquilani, oggi alla guida del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del tema giovani e della valorizzazione dei talenti cresciuti nei settori giovanili, anche alla luce della sua esperienza a Firenze: "Posso parlare della mia esperienza: se vedo qualità importanti, a prescindere dall’età, non ho problemi a concedere spazio”, ha spiegato Aquilani. Per l’allenatore neroverde, però, il percorso di crescita resta fondamentale: “Serve la materia prima, che va valorizzata nei modi e nei tempi corretti. La gestione è importante: il ragazzo deve prendere coscienza delle proprie qualità e poi va migliorato attraverso una condivisione quotidiana che non è solo tecnica”.

Aquilani ha poi ribadito un concetto chiaro: “Prima di tutto devono essere bravi. Per ricamare serve la stoffa”. Una riflessione che tocca da vicino anche il lavoro svolto negli anni alla Fiorentina, dove diversi giovani hanno trovato spazio e continuità grazie al percorso costruito nel vivaio viola.