Zaniolo-Udinese, è arrivato il rinnovo: firma fino al 2029 con opzione

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L'Udinese blinda Nicolò Zaniolo. Il club friulano ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto dell'attaccante classe 1999, riscattato dal Galatasaray al termine della scorsa stagione. Come previsto, il nuovo accordo legherà Zaniolo ai bianconeri fino al 30 giugno 2029, con un'opzione che consentirà di estendere l'intesa per un'ulteriore stagione, fino al 2030.

Attraverso una nota ufficiale, l'Udinese ha annunciato il prolungamento: "Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni."