Rugani, dopo la Fiorentina non resterà alla Juve: piace a Monza e Bologna

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Daniele Rugani è destinato a lasciare nuovamente la Juventus dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Il difensore bianconero, rientrato dal prestito di sei mesi alla Fiorentina, non rientra nei piani del club torinese e potrebbe ora valutare una nuova destinazione per proseguire la propria carriera.

Come riferito da Tuttomercatoweb, sul centrale classe 1994 si sono già mossi diversi club, sia italiani sia stranieri. In Serie A hanno raccolto informazioni soprattutto Monza e Bologna, entrambe alla ricerca di un elemento di esperienza per completare e rinforzare il reparto difensivo. Per Rugani, dunque, si prospetta un'altra uscita dalla Juventus dopo il recente periodo trascorso in maglia viola.