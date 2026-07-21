Lamptey trova squadra e riparte dal QPR: incrocia subito la Fiorentina

Lamptey trova squadra e riparte dal QPR: incrocia subito la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:00Ex viola
di Redazione FV

Tariq Lamptey riparte dal QPR. Lo riferisce Fabrizio Romano, scrivendo che l'ex esterno della Fiorentina, rimasto svincolato dopo la rescissione coi viola degli scorsi mesi, ha trovato un accordo col club inglese, militante nella seconda divisione britannica. Curioso che il ghanese e la squadra di Grosso si troveranno di fronte proprio questo sabato, per l'amichevole in programma tra le due formazioni.

Da capire, ovviamente, se il giocatore sarà già a disposizione.