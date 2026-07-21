Lamptey trova squadra e riparte dal QPR: incrocia subito la Fiorentina
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Tariq Lamptey riparte dal QPR. Lo riferisce Fabrizio Romano, scrivendo che l'ex esterno della Fiorentina, rimasto svincolato dopo la rescissione coi viola degli scorsi mesi, ha trovato un accordo col club inglese, militante nella seconda divisione britannica. Curioso che il ghanese e la squadra di Grosso si troveranno di fronte proprio questo sabato, per l'amichevole in programma tra le due formazioni.
Da capire, ovviamente, se il giocatore sarà già a disposizione.
🔵⚪️ QPR have signed Tarik Lamptey as a free agent after he left Fiorentina, new right back joining the club. pic.twitter.com/eFrz1Y0FlY— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
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