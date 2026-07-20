Si chiude il tira e molla Zaniolo-Udinese: mercoledì il rinnovo fino al 2030

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Si avvia verso la conclusione la vicenda legata al futuro di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il trequartista è ormai a un passo dalla permanenza all'Udinese e, salvo sorprese dell'ultima ora, rinnoverà il proprio contratto con il club friulano fino al 2030.

In queste ore le parti stanno definendo gli ultimi dettagli dell'accordo, ma il clima è di grande ottimismo e la fumata bianca sembra ormai vicina. Se non emergeranno nuovi ostacoli, la giornata di mercoledì dovrebbe essere quella scelta per la firma, mettendo così la parola fine a una trattativa che si è protratta a lungo ma destinata a chiudersi con la permanenza dell'ex Fiorentina in bianconero.