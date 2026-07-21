Prandelli: "La Fiorentina ha le idee chiare sul mercato e sul modulo, farà bene"

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L'ex allenatore viola Prandelli ha fiducia nel nuovo corso della Fiorentina targato Grosso in panchina e Paratici in dirigenza

Cesare Prandelli, ha parlato del nuovo corso viola rilasciando queste dichiarazioni: "Paratici e Grosso si conoscono bene e hanno un'esperienza comune che gli permette di andare d'accordo. La sensazione è che abbiano le idee chiare: sanno chi vogliono confermare e quale sarà il modulo da utilizzare con i giocatori a disposizione. Sono sicuro che la Fiorentina farà bene. Per ripartire servono almeno due mesi di lavoro, oltre alla convinzione dei giocatori e la pazienza dei tifosi.

Certo a Firenze bisogna pensare in grande, non si può pensare di arrivare tredicesimi o di lottare per la salvezza. Il contesto e gli stimoli ci sono, anche perché l'umore della piazza è cambiato. Firenze vive del proprio entusiasmo, ed è il bello di questa città e del calcio in generale".