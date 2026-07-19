Per Sky Zaniolo può restare all'Udinese: stasera la possibile quadra

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Il caso dell'ex attaccante della Fiorentina Nicolò Zaniolo verso un esito positivo con l'Udinese. Il giocatore che ad Udine aveva ritrovato ottime prestazioni (6 gol e 6 assist tra campionato e Coppa) a giugno era stato riscattato da parte dei friulani dal Galatasaray ma subito dopo si è creato un impasse per via dell'ingaggio e del contratto in generale tanto che Zaniolo non si è presentato in ritiro.

Riavvicinamento

Sky, però, riporta che negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate e che entro sera, si dovrebbe trovare una quadra definitiva per la permanenza di Nicolò Zaniolo alla corte di Runjiaic.

Le parole del dg Collavino

Dal club erano arrivate le rassicurazioni del dg sul fatto che le parti fossero comunque al lavoro: "Le parti stanno dialogando, bisogna pazientare ancora un po'. Non è stato eretto un muro, c'è un dialogo in corso ma in questo momento è meglio non commentare oltre per non alimentare speculazioni. Lasciamo discutere in modo sereno le parti, credo si possa arrivare ad una soluzione positiva in tempi abbastanza rapidi".