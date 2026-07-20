Scuderi riparte dalla Serie B: accordo tra Fiorentina e Juve Stabia

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Giulio Scuderi è pronto a ripartire dalla Serie B. Il terzino sinistro classe 2005 della Fiorentina, reduce dall'esperienza in prestito all'Alcione Milano in Serie C, era finito nei radar del Pescara e del direttore sportivo Pasquale Foggia.

Nelle ultime ore, però, la situazione ha preso una piega diversa: la Fiorentina ha infatti raggiunto un accordo con la Juve Stabia per il trasferimento del giovane difensore, che nella prossima stagione vestirà la maglia delle Vespe in cadetteria. Un'opportunità importante per Scuderi, che potrà così misurarsi per la prima volta con il campionato di Serie B.