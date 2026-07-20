Liverpool, il nuovo preparatore dei portieri è l'ex Fiorentina Rosalen Lopez

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Lo spagnolo entra nello staff del Liverpool dopo otto anni trascorsi a Firenze. In viola ha lavorato dal 2013 al 2021 prima dell’esperienza al Napoli

Nuova avventura in Premier League per Alejandro Rosalen Lopez, ex preparatore dei portieri della Fiorentina. Il tecnico spagnolo classe 1977 è stato infatti scelto dal Liverpool come nuovo allenatore dei portieri della prima squadra, entrando a far parte dello staff di Andoni Iraola. Rosalen prende il posto di Xavi Valero e arriva ad Anfield dopo una lunga esperienza maturata in Italia. La sua carriera nel nostro campionato è legata soprattutto alla Fiorentina, club nel quale ha lavorato per ben otto stagioni, dal 2013 al 2021, contribuendo alla crescita di diversi portieri viola, e al Napoli.

Dopo l’esperienza fiorentina, Rosalen è approdato al Napoli, dove è rimasto fino alla scorsa estate. Con il club azzurro ha vissuto un periodo di grandi successi, facendo parte dello staff tecnico che ha conquistato due Scudetti, quelli delle stagioni 2022-23 e 2024-25. Prima dell’arrivo in Serie A, il preparatore spagnolo aveva iniziato il proprio percorso nel settore giovanile del Valencia, dove aveva lavorato per otto anni, intervallando poi l’esperienza in Ungheria al Videoton. Adesso per lui si apre una nuova pagina in Inghilterra, ma con un passato importante anche a Firenze.