Zaniolo, pronto il riscatto dell'Udinese. Resta da risolvere il nodo ingaggio

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Nicolò Zaniolo è sempre più vicino a restare all'Udinese. Il club friulano è infatti intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro dopo la buona stagione disputata dall'attaccante, ma prima dovrà trovare un accordo sull'ingaggio del giocatore. Il nodo principale riguarda infatti lo stipendio: Zaniolo percepisce al Galatasaray oltre 3 milioni di euro a stagione, una cifra fuori portata per i parametri dell'Udinese. Le parti stanno lavorando per raggiungere un'intesa su basi economiche più contenute, con un possibile contratto pluriennale che potrebbe aggirarsi intorno a 1,7-2 milioni di euro annui.

Dopo il rilancio in Friuli, seguito alle esperienze non particolarmente fortunate con Atalanta e Fiorentina, la volontà comune sembra essere quella di proseguire insieme. In caso di mancato accordo, il giocatore farebbe ritorno al Galatasaray, con cui è legato da un contratto fino al giugno 2027.