Jack Harrison pronto a tornare negli USA: è vicino ai New England Revolution

Jack Harrison pronto a tornare negli USA: è vicino ai New England RevolutionFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:43Ex viola
di Pietro Lazzerini
L'ex esterno della Fiorentina, arrivato in prestito lo scorso gennaio prima di far ritorno al Leeds, è vicino ai New England Revolution

Jack Harrison, dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina in seguito al suo prestito di sei mesi dal Leeds, è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dal calcio europeo tornando alle origini visto l'esordio da professionista con il NYCFC

L'esterno inglese infatti, secondo quanto riportato dal New York Times, sarebbe a un passo dal vestire la maglia dei New England Revolution, squadra che milita in MLS e originaria di Foxborough in Massachusetts. 