Jack Harrison pronto a tornare negli USA: è vicino ai New England Revolution
FirenzeViola.it
L'ex esterno della Fiorentina, arrivato in prestito lo scorso gennaio prima di far ritorno al Leeds, è vicino ai New England Revolution
Jack Harrison, dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina in seguito al suo prestito di sei mesi dal Leeds, è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dal calcio europeo tornando alle origini visto l'esordio da professionista con il NYCFC.
L'esterno inglese infatti, secondo quanto riportato dal New York Times, sarebbe a un passo dal vestire la maglia dei New England Revolution, squadra che milita in MLS e originaria di Foxborough in Massachusetts.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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