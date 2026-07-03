Brentford, Kayode dopo il rinnovo: "È come se avessi sperato per dieci anni di arrivare qui"

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L'ex terzino della Fiorentina classe 2004, Michael Kayode, ha rinnovato oggi il proprio contratto con il Brentford, club al quale i viola lo hanno ceduto nel corso del mercato invernale della stagione 2024/2025. Il giocatore italiano, dopo l'ufficialità arrivata nel primo pomeriggio, ha rilasciato anche le seguenti dichiarazioni ai canali del club inglese: "Ho subito avuto la sensazione che questo club è come una famiglia. Volevo continuare con il Brentford. È come se io abbia sperato per dieci anni di arrivare in una squadra come questa.

Tutto è stato fantastico da quando sono arrivato. Sono cresciuto molto, dentro e fuori dal campo. Per me è molto importante. Amo i nostri tifosi, è grazie a loro se sono qui a firmare un nuovo contratto. Senza il loro supporto non potrei mai essere qui”.