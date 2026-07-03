Vanoli perde un componente del suo staff: Ceballos va al Parma con Cuesta

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L'ex allenatore della Fiorentina per gran parte della scorsa stagione, Paolo Vanoli, protagonista della salvezza raggiunta dal club viola dopo un'annata difficilissima e travagliata, ha perso un membro del proprio staff avuto anche nel corso della sua ultima esperienza in quel di Firenze. Cristian Ceballos, collaboratore spagnolo appunto di Vanoli, ha scelto di passare al Parma per lavorare nello staf del suo connazionale Carlos Cuesta. Ad ufficializzare il tutto è stato lo stesso Ceballos che nella bio del proprio profilo Instagram ha specificato di essere il nuovo assistant coach del Parma.