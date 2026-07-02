L'ex viola Piangerelli è il nuovo responsabile del settore giovanile del Bologna

L'ex viola Piangerelli è il nuovo responsabile del settore giovanile del BolognaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:48Ex viola
di Redazione FV

Cambio a capo del settore giovanile del Bologna. A diventare nuovo responsabile l'ex giocatore viola che ha già ricoperto questo ruolo nel Cesena, Luigi Piangerelli, che nel club rossoblù era già entrato da tre anni con altro incarico. Prenderà il posto di un fedelissimo di Sartori, Loris Margotto. Di seguito il comunicato del Bologna stesso:

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Maschile a Luigi Piangerelli, già Responsabile dell’Attività di Base dal luglio 2023. A Loris Margotto vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo di carriera".