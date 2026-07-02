L'ex viola Piangerelli è il nuovo responsabile del settore giovanile del Bologna
FirenzeViola.it
Cambio a capo del settore giovanile del Bologna. A diventare nuovo responsabile l'ex giocatore viola che ha già ricoperto questo ruolo nel Cesena, Luigi Piangerelli, che nel club rossoblù era già entrato da tre anni con altro incarico. Prenderà il posto di un fedelissimo di Sartori, Loris Margotto. Di seguito il comunicato del Bologna stesso:
"Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Maschile a Luigi Piangerelli, già Responsabile dell’Attività di Base dal luglio 2023. A Loris Margotto vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo di carriera".
Pubblicità
Ex viola
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaCorvino in esclusiva: "Viola, dopo la tempesta torna sempre la calma. Grosso? È l'uomo giusto"
Andrea GiannattasioIl colpo Viery è la cartina di tornasole del mercato viola. Ora gli esterni: Koleosho, che aspetti? Farsi scappare Solomon sarebbe un peccato. E intanto alle visite cambia la musica
Angelo GiorgettiPerché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...
Mario TeneraniCapitolo esterni: piace Irankunda. Bakayoko meriterebbe uno sforzo. In fascia ne servono quattro forti. A centrocampo Thorstvedt sembra sicuro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com