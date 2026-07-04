Gubbio, asse caldo con la Fiorentina: piacciono anche Vannucchi, Bertolini e Sadotti
L'asse di mercato tra Fiorentina e Gubbio continua a scaldarsi. Dopo la definizione del trasferimento a titolo definitivo del difensore Leonardo Baroncelli, il club umbro potrebbe infatti accogliere presto anche un altro giovane viola. Si tratta del portiere Tommaso Vannucchi, per il quale si lavora a un'operazione con la formula del prestito, così da consentirgli di accumulare continuità e minuti tra i professionisti (lo scorso anno ha giocato tra Pontedera e Potenza).
I rapporti tra le due società, però, potrebbero non fermarsi qui. Sul tavolo ci sono infatti anche altre possibili operazioni che riguardano il settore giovanile della Fiorentina. Il Gubbio segue con attenzione l'esterno offensivo classe 2006 Gabriele Bertolini e il difensore centrale, anch'egli classe 2006, Edoardo Sadotti, entrambi reduci da una stagione da protagonisti con la Primavera campione d'Italia. Per loro si valuterebbe un trasferimento a titolo temporaneo, nell'ottica di favorirne il percorso di crescita in Serie C.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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