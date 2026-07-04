Egitto per la prima volta agli ottavi Mondiali. Salah: "Partita di una vita"
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Mohamed Salah non nasconde l'emozione dopo la storica qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la nazionale dei Faraoni è riuscita a entrare tra le migliori sedici squadre della competizione, dopo aver battuto ai sedicesimi l'Australia alla lotteria dei rigori, con un cucchiaio proprio dell'ex fantasista di Roma e Fiorentina.
Il fuoriclasse egiziano, visibilmente commosso dopo il triplice fischio, ha celebrato il traguardo raggiunto: "Avevo detto che questa era la partita di una vita. Sono felice di aver scritto la storia". Parole che racchiudono tutta l'emozione di una serata destinata a entrare negli annali del calcio egiziano, come riporta TMW sulle sue pagine web.
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