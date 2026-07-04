Egitto per la prima volta agli ottavi Mondiali. Salah: "Partita di una vita"

Egitto per la prima volta agli ottavi Mondiali. Salah: "Partita di una vita"FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:20Ex viola
di Redazione FV

Mohamed Salah non nasconde l'emozione dopo la storica qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la nazionale dei Faraoni è riuscita a entrare tra le migliori sedici squadre della competizione, dopo aver battuto ai sedicesimi l'Australia alla lotteria dei rigori, con un cucchiaio proprio dell'ex fantasista di Roma e Fiorentina.

Il fuoriclasse egiziano, visibilmente commosso dopo il triplice fischio, ha celebrato il traguardo raggiunto: "Avevo detto che questa era la partita di una vita. Sono felice di aver scritto la storia". Parole che racchiudono tutta l'emozione di una serata destinata a entrare negli annali del calcio egiziano, come riporta TMW sulle sue pagine web.