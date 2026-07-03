Felipe consiglia Zaniolo: "Fossi in lui resterei ad Udine per un altro anno"

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Da un ex all'altro. Intervenuto ai microfoni di TuttoUdinese, l'ex difensore di Fiorentina e Udinese, Felipe Dal Bello, ha espresso il proprio punto di vista su un altro calciatore accomunato dall'esperienza con queste due maglie: Nicolò Zaniolo. Il trequartista classe 1999, dopo aver vestito la maglia viola nel corso della stagione 2024/2025, l'anno scorso è passato all'Udinese, rendendosi di un'ottima stagione condita da 5 gol e 5 assist.

Queste le parole dell'ex centrale brasiliano sul giocatore italiano: "Secondo me per Zaniolo sarebbe meglio rimanere un altro anno ad Udine, anche perché un anno solo non basta per certe squadre. È chiaramente un giocatore molto forte, da grande squadra, però dopo un solo anno non si può pensare di essere già maturi per andare altrove, quindi secondo me gli servirebbe anche per quello".