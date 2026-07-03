Ufficiale
Kayode rinnova col Brentford per sei anni con opzione: il comunicato
FirenzeViola.it
Michael Kayode ha rinnovato ufficialmente il suo contratto col Brentford. Questo il comunicato diffuso dalla società inglese: “Michael Kayode firma un nuovo contratto a lungo termine con il Brentford fino all'estate del 2032, con un'opzione per un ulteriore anno; il terzino destro ventunenne ha collezionato 56 presenze in tutte le competizioni con i Bees ed è stato candidato al premio di miglior giovane giocatore della Premier League nella stagione 2025/26; l'allenatore del Brentford, Keith Andrews, ha dichiarato: "La sua crescita e la sua evoluzione sono state davvero impressionanti".
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