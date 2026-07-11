L'ex viola Zurkowski rescinde con lo Spezia: addio un anno prima
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Lo Spezia del neo allenatore Marco Turati, collaboratore di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, ha comunicato l'addio di due giocatori, compreso l'ex viola ed Empoli Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco andava in scadenza nel 2027 ma il club ligure ha deciso di anticipare l'addio.
Ecco il comunicato: "Spezia Calcio comunica l'avvenuta risoluzione dei contratti che legavano al Club i calciatori Mirko Antonucci e Szymon Zurkowski. A entrambi i calciatori vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera, sportiva e personale".
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