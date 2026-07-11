FirenzeViola Ecco chi è Alex Jimenez: le immagini delle visite mediche

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In attesa dell'ufficialità, ecco Alex Jimenez alle visite mediche all'interno del Viola Park.

Le origini del quarto acquisto viola

Alejandro Jimenez Sanchez diventa il quarto acquisto della Fiorentina, a parte i tre ragazzi del 2010 e 2009 per il settore giovanile. Jimenez nasce a Leganès, in Spagna, l'8 Maggio 2005 ed è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid (dal 2012). Dopo l'esperienza con il Real Madrid Castilla il giocatore è passato in prestito al Milan nell'estate del 2023. Lo spagnolo viene aggregato alla Primavera di Ignazio Abate e colleziona 19 presenze, dando un ottimo contribuito anche in Youth League mentre debutta in prima squadra il 2 gennaio 2024 in Coppa Italia contro il Cagliari, con Stefano Pioli allenatore.

La cessione e il riscatto del Bournemouth

Ceduto dopo alcune incomprensioni con Allegri, nell'estate 2025 va in prestito al Bournemouth dove fa bene guadagnando il riscatta (c'era l'obbligo condizionato) prima della fine della stagione per 19,5 milioni di euro più 5,3 milioni di bonus, per un totale superiore ai 24 milioni, anche se la metà è andata al Real che aveva mantenuto il 50% quando lo aveva ceduto ai rossoneri. Ora il Bournemouth (contratto fino al 2031) lo gira in prestito con diritto di riscatto per 20 milioni alla Fiorentina e una percentuale (30%) sulla rivendita.

Le caratteristiche

Terzino prevalentemente destro è in grado di giocare anche sulla sinistra e dunque può essere il sostituto di Dodo, nel caso che il brasiliano lasci la Fiorentina come in odore di fare (oggi era al Viola Park per le visite) ma anche quello di Gosens che in questi giorni sta andando regolarmente al centro sportivo ma è ormai sul mercato perché fuori dal progetto.